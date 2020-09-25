Пятигорск, Ставропольский край, , 12:17 — REGNUM Житель Георгиевского городского округа Ставропольского края, уже имевший порядка десяти судимостей, задержан по подозрению в совершении серии краж на территории Кавказских Минеральных Вод. В отношении него возбуждено восемь уголовных дел, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Ранее в полицию Пятигорска, Георгиевска и других городов и районов Кавминвод поступили заявления от местных жителей и представителей частных организаций о хищении у них различного имущества и денег. Общая сумма ущерба превысила 400 тыс. рублей.

В одном из магазинов Пятигорска камера видеонаблюдения зафиксировала мужчину в балаклаве, который топором разбивает входную дверь и крадет металлический сейф. Вскоре злоумышленника задержали, им оказался 27-летний житель Георгиевского горокруга.

Установлено, что грабитель арендовал две комнаты в одном из общежитий, где и хранил похищенное. В ходе обысков оперативники изъяли часть имущества, в ближайшее время все вернут законным владельцам.

Против злоумышленника возбуждено восемь уголовных дел по статье «Кража», которые будут соединены в одно производство. Решением Пятигорского городского суда подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время полиция устанавливает причастность арестованного к другим кражам.