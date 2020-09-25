Джакарта, , 12:04 — REGNUM В Индонезии за сутки выявлено рекордное число новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

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Известно, что за сутки в Индонезии подтвердили 4823 новых носителей SARS-CoV-2.

По данным министерства здравоохранения Индонезии, количество случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны составляет 266 845.

Между тем, за сутки эпидемия унесла жизни 113 человек. Всего за время эпидемии в Индонезии погибли 10 218 человек.

Напомним, в Индонезии третий день зафиксирован рекорд по числу новых носителей SARS-CoV-2. По состоянию на 24 сентября 2020 года в Индонезии подтвердили 4634 новых случая заражения SARS-CoV-2.