Найроби, , 12:08 — REGNUM По меньшей мере 15 высокопоставленных правительственных чиновников и предпринимателей в Кении подозреваются в краже десятков миллионов долларов США, которые предназначалась для покупки медикаментов от COVID-19. Об этом сообщает BBC Swahili.

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Исследователи Комиссии по этике и борьбе с коррупцией установили, что государственные тендеры раздавались политически мотивированным физическим и юридическим лицам, нарушающим правила закупок.

В докладе объединенному сенатскому Комитету по здравоохранению и пандемии коронавируса представитель Комиссии по этике и борьбе с коррупцией заявил, что в ходе «расследования были установлена виновность государственных должностных лиц в ненадлежащей закупке и поставке товаров первой необходимости для борьбы с COVID-19 в государственную компанию Kenya Medical Supplies (Kemsa), что привело к неправомерному расходованию государственных средств».

Представитель Комиссии рекомендовал привлечь к ответственности всех должностных лиц Kemsa и министерства здравоохранения, которые, по его мнению, стояли за этим скандалом.

По его словам, вторая фаза расследования будет направлена против компаний, которые якобы незаконно выиграли тендеры. Главный исполнительный директор Kemsa и два других должностных лица компании были отстранены от работы связи с продолжением расследования, отметил он.

Со своей стороны, президент Кении Ухуру Кеньятта пообещал пойти до конца и наказать виновных. 26 августа он приказал следственным органам завершить расследование в течение 21 дня.

Напомним, в Кении до сих пор зарегистрировали более 37 000 случаев заражения коронавирусом, из которых 659 с летальным исходом. Более 24 000 человек выздоровели, и за последние несколько недель в стране наблюдалось снижение числа активных случаев COVID-19.