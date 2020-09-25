Москва, , 12:03 — REGNUM В России утверждён список регионов, которым будет оказана поддержка федерального центра с выплатами на третьего ребёнка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

Хосе де Тогорес. Семья

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В перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку властей для выплаты ежемесячных пособий на третьего ребёнка, вошли 76 субъектов РФ.

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В список вошли те регионы, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает 2, и территории на Дальнем Востоке, на Урале и в Сибири.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ направит дополнительно 2,58 млрд рублей на выплат на третьего ребёнка.

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