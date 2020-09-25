Оренбург, , 12:00 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 25 сентября, референс-центр подтвердил 105 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зафиксировано 12 336 носителей SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, днем ранее за сутки число выявленных носителей нового коронавируса составляло 102 человека.

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За последние сутки (на 25 сентября) из COVID-центров выписано 44 пациента. Общее число оправившихся от коронавирусной инфекции в Оренбуржье составляет 11 157 человек.

От последствий COVID-19 в Оренбурсгкой области зафиксирован летальный исход у 82 пациентов.