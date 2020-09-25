Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Российский общественный деятель Владимир Кара-Мурза — младший 16 ноября получит от минюста США всю информацию по своему иску против Федерального бюро расследований (ФБР) о сокрытии данных о его отравлении. Об этом говорится в отчёте, размещённом в базе данных федерального суда столичного округа Колумбия.

Американское министерство юстиции выступает в качестве ответчика, так как ему подведомственно ФБР. Из отчёта следует, что сначала минюст счёл имеющими отношение к запросу истца около 400 страниц документов. Затем общий объем обрабатываемых материалов увеличился до примерно 1500 страниц.

ФБР выпустило 241 страницу 15 сентября. Окончательный выпуск для истца всех документов ожидается 16 ноября. При этом в минюсте разъяснят, почему все материалы не выявили раньше.

Дополнительные записи касаются лабораторных исследований и анализов крови Кара-Мурзы — младшего. Передачу всех документов истец запрашивал к 30 октября.

В феврале 2020 года Кара-Мурза — младший подал иск против ФБР, требуя представить ему результаты токсикологических анализов, взятых из-за его отравления в 2017 году.