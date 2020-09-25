Екатеринбург, , 12:04 — REGNUM Блогер Илья Варламов назвал мост в посёлке Висимо-Уткинск (Свердловская область) самым уродливым в России. Об этом публицист написал в своём блоге.

Мост через речку Грязнушку планировали построить в течение десяти лет. Однако построенный объект не устроил известного блогера. Варламов заметил, что строители моста не предусмотрели тротуары для пешеходов, и раскритиковал качество работ.

«Просто навалили какого-то строительного мусора и забили, — прокомментировал публицист. — Или вы обломки старого моста не убрали просто?»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее блогер положительно оценил уничтожение аварийного подземного перехода в северной части города.

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