Новосибирск, , 11:56 — REGNUM Введение дополнительных ограничительных мер в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции не планируется в Новосибирской области, об этом заявил губернатор области Андрей Травников отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

«Отвечу поговоркой: нужно надеяться на лучшее, но готовиться к разному развитию событий. Конечно же, мы готовимся и к сезонной эпидемии гриппа и ОРВИ, и возможному обострению ситуации с коронавирусом, но тем не менее, сегодня ситуация позволяет нам не только не вводить дополнительные, возвращать ограничения, но и в том числе очень аккуратно, точечно, отменять оставшиеся ограничения» — сказал Травников

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по указу мера Москвы Сергея Собянина в столице России с 28 сентября вводятся новые ограничительные меры, необходимость которых по мнению градоначальника продиктована ростом заболеваемости COVID-19.

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