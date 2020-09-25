Нижний Новгород, , 11:56 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 25 сентября выявили 168 новых случаев заражения коронавирусом. За последний месяц это максимальное число выявленных за сутки в регионе носителей коронавируса. Накануне сообщалось о 160 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 31 558 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

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За последние сутки выписан 51 нижегородец, всего с момента начала наблюдения выписаны 27 677 жителей региона.

По данным общероссийского оперативного штаба, 561 человек скончался от последствий заражения коронавирусом, четверо — за минувшие сутки. Накануне стало известно также о трех новых летальных случаях.

За вычетом четом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе являются 3320 человек. За сутки количество активных носителей выросло на 112 человек. Из общего числа около 2,2 тыс. граждан наблюдаются амбулаторно, 1,1 тыс. — получают лечение в инфекционных стационарах, 27 человек пребывают в обсерваторах.

Отметим в сентябре максимальное число заражений коронавирусом за сутки было выявлено по состоянию на 17 сентября — 166 случаев.

ИА REGNUM напоминает, по данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции за предыдущие несколько дней увеличился на 0,02 пункта и составил 0,97. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда сократился на 3% — до 11%.