Пермь, , 11:51 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 25 сенятбря, зафиксирован летальный исход пяти пациентов с коронавирусной инфекцией. Трое человек скончались от COVID-19, еще двое — от сопутствующих заболеваний. Инфосводка опубликована на портале permkrai.ru.

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С начала пандемии в регионе умерли 436 человек с COVID-19. В 172 случаях причиной смерти названы сопутствующие заболевания, в 264 — коронавирусная инфекция.

Напомним, с конца марта в Прикамье выявлено 9 448 носителей SARS-CoV-2.

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