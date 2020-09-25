Москва, , 11:50 — REGNUM Власти Москвы вернут на удалённый режим работы треть своих сотрудников, уже успевших вернуться в офисы на очный режим работы. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Удаленная работа

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"Треть из тех, кто успел вернуться в офисы, переведут в департаментах на «удаленку» со следующей недели», — сказал собеседник агентства.

Первый замруководителя пресс-службы мэра Москвы Борис Булай также сообщил РИА Новости, что мэрия планирует переводить наибольшее число людей из правительства и подведомственных структур на удаленный режим работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки с 24 на 25 сентября было зафиксировано 1560 выявленных случаев коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин уже успел выступить с заявлением по сложившейся ситуации: с 26 сентября пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.