Абу-Даби, , 11:56 — REGNUM Свыше 700 туристов получили в период с марта текущего года штрафы от полиции Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) за нарушение профилактических правил, введенных для снижения риска распространения коронавируса. Об этом 25 сентября сообщает газета Gulfnews со ссылкой на правоохранителей.

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«Мы использовали беспилотники, чтобы отслеживать жителей, нарушающих протоколы безопасности, а также велосипеды, лодки и другие средства патрулирования», — приводит издание слова полковника директора отделения портовой полиции в Дубае Саида Аль Мадхани.

Также он уточнил, что на сегодняшний день за данный вид нарушений туристам был выписан в общей сложности 721 штраф.

При этом Аль Мадхани указал, что у дронов полиции есть видеокамеры для сканирования местности в дневное и ночное время, а также функция трансляции голосового сообщения для посетителей пляжа, чтобы последние соблюдали меры безопасности. Штраф за несоблюдение мер профилактики составляет три тысячи дирхамов (более $800).

Отметим, пляжи для посещения были открыты в ОАЭ в мае текущего года, что стало причиной того, что в страну приехали тысячи отдыхающих.