Москва, , 11:48 — REGNUM В случае отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» человек почувствует первые симптомы уже через несколько минут. Об этом сообщил один из создателей «Новичка» Леонид Ринк.

«До самых первых симптомов — минуты, а до смерти 10 минут», — сказал Ринк, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда при отравлении возникнут первые симптомы, а когда наступает смерть.

Поэтому, добавил он, можно сделать вывод о том, что блогер Алексей Навальный не был отравлен «Новичком».

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Навальный был доставлен в больницу в Москве 20 августа после того, как ему стало плохо в самолёте. Через несколько дней его перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине. 23 сентября врачи берлинской клиники выписали Навального из стационара.

В медучреждении отметили, что блогеру стало заметно лучше, неотложное лечение пациента завершено. Врачи допускают, что Навальный поправится полностью, при этом об отдалённых последствиях «тяжелого отравления», отмечают они, можно будет судить позже.

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