Москва, , 11:44 — REGNUM В Москве и Подмосковье в выходные дни (26−27 сентября) сохранится теплая и сухая погода. Среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 5 °C, передают «Метеоновости».

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В субботу в столичном регионе в ночные часы воздух будет остывать до +8… +10 °C, днём — прогреваться до +18… +20 °C. Ветер юго-восточный. Дождей не ожидается.

В воскресенье сохранится тёплая солнечная погода. Температура воздуха может поставить рекорд для сентября +20… +22 °C. Атмосферное давление выше нормы 755−575 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +22… +24 °С.

Подробнее: 25 сентября в Москве ожидается до +24 °C