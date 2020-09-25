Москва, , 11:41 — REGNUM В Москве ситуация с коронавирусом соответствует мировому тренду, сообщили 25 сентября в оперативном штабе по борьбе с распространением с инфекцией.

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В оперштабе уточнили, что за прошедшие сутки в столице выявили 1560 случаев заражения, в больницы поступили 797 человек. Вместе с тем число новых случаев коронавируса растет во всём мире.

Так, в столице Испании Мадриде в сентябре зарегистрировано более 5,4 тыс. случаев за сутки, что почти в 3,5 раза больше, чем в российской столице.

В Вене пиковым показателем до сентября было 178 заболевших за сутки, в сентябре же был зафиксирован 431 случай, что почти в 2,5 раза больше.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперштаба, всего в России выявлено 1 136 048 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки — 7 212. Всего с начала пандемии в России от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 20 056 человек. Выздоровели — 934 146. Проведено более 44,3 млн тестов.

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