Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Клиенты баров и ресторанов знаменитой улицы Рубинштейна в Петербурге больше не смогут парковаться там во время пятничных и субботних загулов. К такому решению пришли городские власти после многочисленных и многолетних жалоб местных жителей.

Алкоголь на улице Дарья Драй © ИА REGNUM

Теперь улица Рубинштейна будет пешеходной по выходным. Новые правила могут внедрить с октября, пишет «Петербургский дневник».

Исключение сделают для машин местных жителей улицы, инвалидов, сотрудников ресторанов, экстренных службы, спецтехники и «Почты России».

На улице Рубинштейна также установят единую систему видеонаблюдения, чтобы следить за общественным порядком.

Ранее глава Центрального района Максим Мейксин предлагал подумать о внедрении платной парковки на улице Рубинштейна. Среди возможных вариантов решения проблемы «барной улицы» называли создание курительных комнат в ресторанах, чтобы посетители не собирались под окнами, согласование графика работы заведений, введение норматива по уборке улиц и по числу нарядов полиции, патрулирующих окрестности, так как фактически в Центральном районе с учетом туристов в гостиницах живут не 220 тыс. человек, как на бумаге, а все 500−600 тысяч.

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