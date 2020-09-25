Иваново, , 11:39 — REGNUM Еще 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 25 сентября. Для сравнения — днём ранее в регионе было подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом, по данным на 23 сентября сообщалось также о 45 новых носителях.

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»Из новых случаев: 30 человек обследованы с ОРВИ и пневмониями; 14 человек — по контакту с ранее заболевшими; один человек без клинических проявлений (обследовался самостоятельно)», — сообщили в оперштабе.

«Мы наблюдаем повышение заболеваемости коронавирусом и рост вирусных пневмоний, поэтому прошу вас отнестись максимально серьезно к профилактике заболеваемости и использовать средства индивидуальной защиты», — призвал ранее глава регионального депздрава Артур Фокин.

За сутки в регионе взяли 1384 теста на коронавирус, ожидается результат по 1752 тестам.

Всего в регионе на 25 сентября положительные результаты тестов на коронавирус получили 8452 человека, выздоровели 6857 пациентов, скончались 132 человека. В стационарах проходят лечение 604 человека, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ.