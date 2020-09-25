Калуга, , 11:45 — REGNUM 286 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек погибли и 342 человека получили травмы, было зарегистрировано в Калуге с начало 2020 года. Об этом 25 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор калужского городского отдела ГИБДД УМВД России Александра Мелик-Осипова.

С участием нетрезвых водителей зарегистрировано 32 ДТП, в которых два человека погибли и 43 пострадали. По состоянию на 31 августа инспекторы ГИБДД выявили 844 водителя, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция Калуги продолжает сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Так, 26 сентября на территории областного центра будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого сотрудники ГИБДД будут останавливать все транспортные средства на заранее выбранном участке дороги. Если от водителя автомобиля будет исходить запах алкоголя или его поведение не будет соответствовать обстановке, ему будет предложено пройти проверку на трезвость или на употребление наркотических веществ.

«За управление транспортом в нетрезвом состоянии либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено лишение водительских прав от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования виновному водителю грозит лишение свободы на два года», — сказала Александра Мелик-Осипова.

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