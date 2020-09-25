Москва, , 11:37 — REGNUM В Москве приняли решение о наращивании коечных мощностей для приёма больных с COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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"Всего для госпитализации лиц с подозрением на COVID-19 и подтвержденным COVID-19 в Москве к 5 октября будут готовы 23 больницы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, процесс перепрофилирования начался ещё 23 сентября, а в случае необходимости власти смогут развернуть временные госпитали на территории ещё семи больниц.

Источник также рассказал о возобновлении работы временных госпиталей в 75-м павильоне ВДНХ, Ледовом дворце «Крылатское» и парке «Сокольники».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки с 24 на 25 сентября выявлено 1560 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее в период пандемии власти Москвы также утвердили список медицинских организаций, которые будут принимать пациентов с COVID-19. Это ГКБ №15 им. Филатова, Инфекционная клиническая больница №2, Детская клиническая больница им. Башляевой, Инфекционная клиническая больница №1, Медицинский центр в Коммунарке, Инфекционная больница в ТиНАО, Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова, Федеральный научно-клинический центр ФМБА России, Центральная клиническая больница РАН, Центральная клиническая больница РЖД-Медицина, НМИЦ кардиологии Миндрава, Центр высоких медицинских технологий ФМБА, Лечебно-реабилитационный центр Минздрава, ГКБ №67 им. Ворохобова, Научный центр здоровья детей, Лечебный корпус №6 ГКБ имени Спасокукоцкого, больница РАН в Троицке — 300, Клиническая больница им. Семашко РЖД, Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи, НМИЦ оториноларингологии ФМБА, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова, НИИ медицины труда им Измерова, Российский геронтологический научно-клинический центр, Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн, Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Федеральный медицинский биофизический центр им. Бурназяна ФМБА, Государственный научный центр колопроктологии им. Рыжих, Клиническая больница №85 ФМБА и Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Минтруда.