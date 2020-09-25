Порхов, Псковская область, , 12:17 — REGNUM У двух учителей и трех учащихся Павской школы Порховского района Псковской области выявлен COVID-19. Несмотря на появление новых очагов на текущей неделе, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе остается невысоким. Об этом 25 сентября заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Напомним, ранее у пяти работников Невельской межрайонной больницы подтвердился COVID-19. Никто из сотрудников с пациентами не контактировал, и, как считает глава региона, причин для волнения нет.

«Несмотря на появление новых очагов за последние два дня, коэффициент распространения коронавируса в регионе остается невысоким. Тем не менее, убедительно прошу не создавать поводов для возобновления противовирусных ограничений! Дистанция, мытье рук, использование медицинских масок — простые правила для защиты от вируса себя и своих близких», — резюмировал Ведерников.

Добавим, по данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в регионе было выявлено 44 новых носителя, при этот 22 пациента из ранее инфицированных выписались. С начала пандемии в Псковской области коронавирусная инфекция была подтверждена у 5320 жителей, из них 3986 уже выздоровели, 65 умерли, еще 1269 продолжают лечение.

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