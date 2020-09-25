Грозный, , 11:33 — REGNUM В Чечне вынесен приговор в отношении местной жительницы Лизан Исаковой и её сына Хазбулата Исакова. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере, пишет ИА «Грозный-Информ».

По данным издания, Старопромысловский районный суд Грозного приговорил Исакову и ее сына к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд установил, что обвиняемая долгие годы симулировала тяжелые заболевания.

Не являясь инвалидом, женщина пользовалась инвалидной коляской. Вместе с сыном они предоставили подложные документы о состоянии своего здоровья с целью признания их инвалидами. Злоумышленница писала жалобы в различные инстанции, в том числе правозащитные, в которых сообщала о том, что власти не оказывают ей никакой помощи, несмотря на четыре перенесенных инсульта.

С помощью видеокамеры в ходе следствия было установлено, что как только уходили сотрудники социальных и других служб, лжеинвалид вставала с инвалидной коляски и свободно перемещалась по квартире.

Как было установлено, за время лжеинвалидности обвиняемой по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова и при поддержке РОФ имени Ахмата-Хаджи Кадырова была выделена помощь на лечение в размере 686 тыс. рублей, а также произведен ремонт в квартире.