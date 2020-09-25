Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Петербург стал третьим в топе регионов России по развитию транспортной системы. Из всех проанализированных исследователями городов по уровню инноваций только Москва получила оценку «выше среднего», или 7,5 баллов из 10. Наиболее же развитой инновацией в России пока стало лишь информирование пассажиров о работе общественного транспорта через сайт или приложение.

В целом тройку лидеров с наиболее развитым общественным транспортом возглавила Казань с 6,7 балла. Москву, несмотря на максимальные значения по многим критериям, она потеснила потому, что в столице ликвидировали троллейбусы.

Петербург же очутился на третьем месте с 6,4 балла. «Большинство показателей Санкт-Петербурга получили оценку «выше среднего», однако рейтинг города значительно подпортило наличие «коммерческих» маршрутов средней вместимости, о работе которых отсутствует достаточное количество информации», — заявляют аналитики института территориального планирования «Урбаники», которые проводили эту работу совместно с Visa.

Исследование также показало, что сейчас в России развитие инновационных способов оплаты на транспорте идет разными путями. Максимальные рейтинги Москвы (10 баллов) и Красноярска (9,9 балла) объясняются тем, что в этих городах власти внедрили все возможные способы оплаты проезда с использованием различных электронных носителей.

Следом в рейтинге расположились Нижний Новгород, Уфа и Екатеринбург. Петербург же получил лишь 4,5 балла по этому показателю: во-первых, повременные тарифы не распространяются на коммерческие автобусные маршруты, указывают аналитики, во-вторых, в наземном общественном транспорте почти невозможно оплатить проезд банковскими картами.

Заметим, в Петербурге собирались вовсе ликвидировать маршрутки уже летом 2020 года, но из-за пандемии и плохой подготовленности транспортной реформы ее пришлось отложить. Предполагается, что реформа осуществится осенью 2021 года.

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