Москва, , 11:36 — REGNUM Жителям России, ввиду роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, нужно соблюдать профилактические меры для снижения риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом 25 сентября заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Конечно же, населению нужно помнить обязательно, что важно носить маски, соблюдать режим дистанцирования, беречь себя и своих близких», — сказал глава российского минздрава, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, он призвал не испытывать, как состояние собственного здоровья, так и здоровья окружающих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что количество тяжелых пациентов с вызываемым новым коронавирусом заболеванием COVID-19 на территории России не растет.