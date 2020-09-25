Салехард, , 11:29 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Из них 14 случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов.

Вместе с тем 24 сентября на Ямале за сутки выявили 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Так что фиксируется рост.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 25 сентября зарегистрировано 14 839 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 363 человека, 99 пациентов с COVID-19 скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале за сутки коронавирус подтверждён у 81 человека