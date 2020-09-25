Москва, , 11:29 — REGNUM Российские власти рассматривают возможность возобновления авиасообщения с Грецией с 1 октября 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Предполагается, что авиарейсы будут осуществлять на ограниченных условиях — два раза в неделю. Один рейс по маршруту Москва-Афин будет выполняться российским перевозчиком, другой — греческим.

В АТОР пояснили, действительно, российская сторона официально обратилась к греческой стороне с таким предложением. Возможно, этот вопрос будет решен в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Греция продлила действие квоты по ограниченному въезду российских туристов до 5 октября.

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