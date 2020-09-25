Ставрополь, , 11:32 — REGNUM Индивидуальные предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками на Ставрополье, могут лишиться лицензии при частом нарушении правил дорожного движения. Соответствующие изменения в ранее принятый законопроект утвердили депутаты краевой думы, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе законодательного органа.

Ранее на Ставрополье за нарушения безопасности дорожного движения могли лишиться права работать на рынке транспортных услуг водители, работающие по трудовому договору с перевозчиком. Водители, которые сами являются индивидуальными предпринимателями, под такие санкции не попадали.

Теперь же если в течение полугода они допустят пять или более административных правонарушений, то их свидетельства на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа будут аннулированы.

В ходе заседания парламента председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Игорь Андрющенко отметил, что внесенное дополнение поможет упорядочить организацию транспортного обслуживания жителей края и повысить ответственность перевозчиков.