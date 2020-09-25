Воронеж, , 11:29 — REGNUM 164 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Воронежской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 25 сентября.

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За сутки в регионе выписаны с выздоровлением 31 человек, новые смертельные исходы в федеральную статистику не вошли.

Всего, согласно информации, размещенной на сайте стопкоронавирус. рф, в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 17 201 пациент, выздоровели 15 634 пациента, скончались 169. Это несколько расходится с данными статистики, которую 24 сентября опубликовал региональный оперштаб (публикуется раз в неделю): 18 467 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 17 948 выздоровевших, в том числе 15 554 с лабораторно подтверждённым заражением, скончались 187 пациентов.