Казань, , 12:01 — REGNUM По состоянию на 25 сентября заражены коронавирусом 7112 жителей Татарии, за сутки инфицированы еще 25 пациентов. С начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 6005 человек, за сутки — шесть пациентов. Всего летальных исходов — 74, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

Из числа новых заболевших лечатся на дому 23 человека, двое госпитализированы. Самое большое количество инфицированных в возрасте от 30 до 50 лет — 13 человек, несовершеннолетних нет. Среди жителей Казани заболевших 19 горожан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии с начала учебного года среди школьников и студентов вузов зарегистрированы 19 единичных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Среди заболевших есть как педагоги, так и учащиеся.

Читайте также: В Татарии раскрыли число случаев заражения SARS-CoV-2 в школах и вузах

Читайте также: В Татарии после заражения SARS-CoV-2 выздоровели почти 6 тыс. человек