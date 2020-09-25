Владивосток, , 11:31 — REGNUM 37 классов в 29 школах перевели на дистанционное обучение в Приморском крае. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в школах расположенных в Находке, Артеме, Владивостоке, Арсеньеве и Шкотовском районе выявили детей инфицированных коронавирусом.

По словам заместителя руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светланы Морозовой, соблюдение санитарных правил в школах позволяет избежать их полного закрытия, а также массового заболевания учеников.

По ее словам, при выявлении случая заражения коронавирусом на карантин уходит лишь один класс, а не все учебное заведение. В настоящее время, чтобы избежать массового инфицирования детей, нужно сдержать смешение детских коллективов. Именно поэтому в Приморье пока не возобновляется работа дополнительного образования.

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