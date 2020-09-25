Москва, , 11:25 — REGNUM Несколько препаратов от коронавирусной инфекции уже в ближайшую неделю будут внесены в список жизненно важных. Об этом сегодня, 25 сентября, заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Напомним, в августе 2020 года Минздрав России официально зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России. Препарат, получивший название «Спутник V», в настоящее время проходит третью стадию клинических испытаний. В ближайшее время в РФ ещё одна вакцина от коронавируса может быть запатентована. Речь идёт о препарате, разработанном новосибирским научным центром «Вектор».

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, будут включены в список жизненно необходимых лекарств министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял в августе 2020 года.