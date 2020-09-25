Москва, , 11:23 — REGNUM Сразу несколько препаратов против коронавируса в ближайшее время войдут в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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По его словам, число тяжёлых пациентов в России не увеличивается, несмотря на рост числа выявленных случаев коронавируса.

Мурашко также призвал граждан «носить маски, соблюдать режим дистанцирования, беречь себя и своих близких», а также не испытывать «свое здоровье и здоровье окружающих».