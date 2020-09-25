Москва, , 11:25 — REGNUM Количество тяжелых пациентов с вызываемым новым коронавирусом заболеванием COVID-19 на территории России не растет. Об этом 25 сентября сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Мы видим, что количество тяжелых пациентов (с COVID-19 в РФ) не увеличивается», — заявил он.

Также глава российского минздрава рассказал, что за период пандемии в России было построено 30 новых инфекционных больниц и корпусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что на данный момент на территории России нет второй волны распространения коронавирусной инфекции.