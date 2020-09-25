Ижевск, , 11:21 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 25 сентября провели 357 789 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3288 тестов. Накануне было выполнено 3074 исследования.

Отметим, максимальное число проведенных за сутки тестов с начала пандемии было зафиксировано по состоянию на 20 сентября — 4087 исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 25 сентября выявлено 89 случаев заражения коронавирусом. Это очередной рекорд по числу выявленных за сутки заражений с начала пандемии. Накануне сообщалось о 81 новом носителе SARS-CoV-2. Всего в регионе подтверждено 4828 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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