Тбилиси, , 11:21 — REGNUM В Грузии скончался мужчина в возрасте 54 лет с диагнозом COVID-19. Информацию об этом 25 сентября разметили на сайте Stopcov.ge.

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По данным «Общественного телевидения», это произошло в Батумской республиканской больнице. Мужчину госпитализировали 20 июля. Сообщается, что у него был ряд сопутствующих заболеваний.

Это 27-й случай смерти пациента с диагнозом COVID-19 в Грузии. Всего в стране выявили 4664 носителей коронавируса. Из них победили инфекцию 1759.

Стоит отметить, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Грузии правительство страны стало вводить ограничения. В Аджарии с сегодняшнего дня остановлена работа общественного транспорта. Завтра там планируют ввести ограничения на перевозки междугородним транспортом. В поселке Лаитури Озургетского муниципалитета в крае Гурия ввели карантин.

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