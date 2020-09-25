Екатеринбург, , 12:01 — REGNUM Уральские пожарные справились с огнём, разгоревшимся в переулке Косьвинском в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Пожар возник в двухэтажном частном доме и пристрое, где располагались автомойка и шиномонтажная мастерская. Работы по тушению пожара осложнялись плотной застройкой и наличием близкорасположенных соседних частных домов. Тем не менее, пожарный удалось не допустить дальнейшего распространения огня.

О пожаре стало известно в 09:42 (время местное), уже к 10:50 пожар локализовали, а в 11:24 справились с открытым горением. Сейчас пожарные проводят проливку и разборку конструкций. Пострадавших нет, в борьбе с огнём участвовали 20 человек и семь единиц техники.

Причины инцидента уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе потушили пожар в административном здании, находящегося в Северном переулке.

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