Пермь, , 11:43 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 25 сентября, выявлено 74 случая заражения коронавирусом. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 двое детей и 72 взрослых: 30 мужчин и 42 женщины, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Лечение в больнице получают 48 человек, в домашних условиях под медицинским наблюдением находятся 26 человек.

Ежесуточный прирост случанв заражения составил 0,8%, коэффициент распространения — 1,07 (на 24 сентября — 1,07).

С начала пандемии в регионе выявлено 9 448 случаев заражения коронавирусом. Скончались 436 пациентов с COVID-19. Оправились от болезни 6 508 человек. Продолжает лечиться в стационарах 1 041 человек.

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