Элиста, , 11:15 — REGNUM В Республике Калмыкия состоится республиканский субботник «Твоя чистая Калмыкия». Навести порядок на местах призвал глава республики Бату Хасиков.

«Давайте начнём с самих себя. Мусор на смотровых площадках, в зонах отдыха на природе, скотомогильники в степях, отходы промышленности и строительных работ — всё это пока реальность для нас. И с этим надо бороться. Призываю всем вместе избавиться от этого!» — написал Хасиков в Instagram.

Власти Элисты также предложили горожанам стать участниками генерального субботника, «чтобы в канун холодов навести порядок». Экологическая акция состоится с учётом рекомендации Роспотребнадзора.