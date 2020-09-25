Москва, , 11:15 — REGNUM На данный момент на территории России нет второй волны распространения коронавирусной инфекции. Об этом 25 сентября рассказал журналистам замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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«Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет», — заявил замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии.

При этом он отметил, что эпидемическая кривая и эпидемический процесс продолжают развитие, как первая волна коронавируса.

Кроме того, Горелов указал, что в настоящее время ситуация является необычной, так как эпидемические процессы SARS-CoV-2 и гриппа могут наложиться друг на друга.

«Хотя сценарий до конца неизвестен: они усилят друг друга — грипп и коронавирус, они не заметят друг друга или ослабят друг друга», — уточнил он, добавив, что тут все покажет время и подчеркнув важность соблюдения профилактических мер, а также прохождения вакцинации от гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что рост числа выявленных случаев коронавируса в России связан с рядом факторов.