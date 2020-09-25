Нальчик, , 11:13 — REGNUM В Кабардино-Балкарии прошла масштабная проверка в сфере пассажирских перевозок. В рейдах на предприятия пассажирского транспорта всех форм собственности приняли участие сотрудники прокуратуры, ГИБДД, управления Ространснадзора. Они выявили массу нарушений, по которым составлены материалы о привлечении к административной ответственности, сообщили 25 сентября в пресс-службе МВД по республике.

Среди 35 административных материалов большинство составлено из-за несоблюдения перевозчиком требований законов об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда жизни и здоровью, а также имуществу пассажиров. Кроме того, было выявлено пять фактов работы без лицензии и один, связанный с нарушениями требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Помимо этого, рейды выявили 587 нарушений правил дорожного движения, которые совершили водители пассажирского транспорта. Больше всего нарушали водители в городе Нальчике.

Как сообщало ИА REGNUM, проверка в сфере пасажирских перевозок была организована по поручению прокуратуры Кабардино-Балкарии после того, как в республике произошло несколько ДТП с участием пассажирских «Газелей», в которых пострадали несколько десятков человек.

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