Москва, , 11:13 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в мире становится все более тревожной и озвученные мэром Москвы Сергеем Собяниным ограничительные меры выглядят логичными, заявил корреспонденту руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«После окончания пандемии весной далеко не все сотрудники вернулись с «удаленки». Российская экономика только начала восстанавливаться после весеннего карантина, и повторение весенней ситуации кажется очень маловероятным сценарием.

По предварительным оценкам, спад экономики России по итогам года оценивается в 3−4%. По итогам второго квартала Россия показала лучшую динамику среди крупнейших экономик мира после КНР.

Спад составил 8,5%. Мировой карантин, вероятно, это главный риск для России, так как может снова обрушить цены на нефть.

Проблема еще в восприятии людей. Если экономические трудности, то виноват Кремль, а в болезнях и смертях — страшная китайская болезнь. Людей, которые не верят в пандемию, предпочитая засорять мозги конспирологией мирового заговора олигархов, в России не так мало, как и в других странах мира.

Сегодня в социальных сетях эксперты по Беларуси и химическому оружию снова станут вирусологами», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин с 28 сентября вводит ограничительные меры из-за роста числа заражения коронавирусом.

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