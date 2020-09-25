Хельсинки, , 11:21 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Финляндии в настоящее время увеличивается со скоростью, которую финские органы инфекционного контроля считают «тревожной». Об том 25 сентября сообщила шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на заявление генерального директора Национального институт здравоохранения и социального обеспечения Маркку Тервахаута.

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«Распространение инфекции сейчас ускоряется, и это нас тревожит», — заявил Тервахаута.

Сейчас в Финляндии регистрируется в среднем 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2 в сутки, а число случаев на 100 000 жителей за последние две недели удвоилось.

«Мы движемся в том же направлении, что и другие страны Северной Европы», — констатировал Тервахаута.

24 сентября Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии рекомендовал ношение масок в общественном транспорте. В Хельсинки рекомендация также применяется при походах в магазин и общественные места. Однако речь идет пока о «рекомендациях», а не решение властей, обязательных к исполнению.