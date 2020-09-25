Ижевск, , 11:11 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 25 сентября выявлено 89 случаев заражения коронавирусом. Это очередной рекорд по числу выявленных за сутки заражений с начала пандемии. Накануне сообщалось о 81 новом носителе SARS-CoV-2. Всего в регионе подтверждено 4828 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 39 человек, общее число выздоровевших достигло 3546 человек. 87 человек скончались от последствий заражения коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и скончавшихся общее число активных носителей коронавируса в республике составляет 1195 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 24 сентября провели 354 501 исследование на выявление заражения коронавирусом. За предыдущие сутки лаборатории республики провели 3074 исследования.