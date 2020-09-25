Марсель, Франция, , 11:20 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран отправится в город Марсель, мэрия которого 24 сентября оказала «существенное сопротивление» введению жестких «антикоронавирусных» ограничений. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает Le Figaro.

Министр прибудет в «мятежный» город 25 сентября, чтобы посетить отделение реанимации государственной больницы квартала Тимон и провести беседу с эпидемиологом Арно Фонтане.

Отмечается, что в ходе визита Верана будет сопровождать заместитель министра экономики и финансов Алан Гризе, который встретится с представителями гостинично-ресторанного бизнеса.

Напомним, ранее мэрия Марселя, где в первой половине дня 24 сентября был объявлен режим «максимальной угрозы», потребовала от властей Франции дать ей десять дней на подготовку к жестким «антикоронавирусным» ограничениям.

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