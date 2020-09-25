Стокгольм, , 11:29 — REGNUM Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, расположенный в Сольне (Швеция), предупреждает в новом отчете о распространении коронавирусной инфекции в семи европейских странах. По данным ведомства, сейчас вирус быстро распространяется среди пожилых людей в Испании, Румынии, Болгарии, Хорватии, Венгрии, Чехии и на Мальте. Об этом 25 сентября сообщила газета Dagens Nyheter.

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В перечисленных странах наблюдается «более высокая доля серьезных случаев заражения или заболевания, которые необходимо лечить в больницах», что, в свою очередь, привело или может привести к повышению смертности «в краткосрочной перспективе», говорится в отчете.

По данным центра, распространение коронавируса увеличивается во многих странах Европы, но в основном среди молодых людей и граждан с относительно легким протеканием COVID-19. Семь стран отличаются на этом фоне, так как там вирус поражает пожилых людей, а это означает, что течение болезни становится более серьезным и чаще может привести к смерти.

Хотя отчет показывает, что распространение инфекции является наиболее серьезным в семи странах — Испании, Румынии, Болгарии, Хорватии, Венгрии, Чешской Республике и Мальте, в нем также говорится, что в ряде других стран может присутствовать риск передачи инфекции пожилым людям старше 65 лет.

Этими странами являются Австрия, Дания, Эстония, Франция, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словакия, Словения и Великобритания.