Москва, , 11:09 — REGNUM Сайт крупнейшей по объёму торгов криптовалютной биржи Binance внесён в России в реестр запрещённых. Соответствующее уведомление от Роскомнадзора поступило в адрес компании 24 сентября. Об этом сообщили в компании.

«24 сентября 2020 мы получили уведомление от Роскомнадзора РФ о внесении сайта www.binance.сom в реестр доменных имён, содержащий запрещённую к распространению в России информацию, — говорится в сообщении на сайте компании. — Из письма следует, что таковой является информация о возможности приобретения электронной криптовалюты (Bitcoin)».

При этом отмечается, что ранее компания не получала уведомлений ни от правоохранительных органов, ни от госслужб и судебных органов о наличии каких-либо исков или судебных решений. В Компании добавили, что проводят консультации с юристами.

«Мы также продолжаем предоставлять услуги для российских пользователей в полном объёме, и средства клиентов находятся в безопасности», — заверили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года одна из крупнейший криптовалютных бирж в мире Binance подверглась атаке хакеров. В результате взлома злоумышленники смогли украсть семь тысяч биткоинов ($40 млн).