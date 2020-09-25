Москва, 25 сентября 2020, 11:09 — REGNUM Сайт крупнейшей по объёму торгов криптовалютной биржи Binance внесён в России в реестр запрещённых. Соответствующее уведомление от Роскомнадзора поступило в адрес компании 24 сентября. Об этом сообщили в компании.
При этом отмечается, что ранее компания не получала уведомлений ни от правоохранительных органов, ни от госслужб и судебных органов о наличии каких-либо исков или судебных решений. В Компании добавили, что проводят консультации с юристами.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года одна из крупнейший криптовалютных бирж в мире Binance подверглась атаке хакеров. В результате взлома злоумышленники смогли украсть семь тысяч биткоинов ($40 млн).