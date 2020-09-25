Москва, , 11:44 — REGNUM Цены на некоторые препараты от COVID-19 будет регулировать Федеральная антимонопольная служба. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил журналистам 25 сентября во время посещения НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова.

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Мурашко также сообщил, что некоторые препараты против коронавирусной инфекции включат в список жизненно важных уже на ближайшей неделе, ожидается соответствующее решение комиссии. Их уже внесли в методические рекомендации.

Новое регулирование позволяет включить препараты для лечения COVID-19 в список жизненно необходимых по ускоренной схеме, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что препарат от коронавируса «Авифавир» будет стоить в российских аптеках около 8 тыс. рублей.

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