Стокгольм, , 11:48 — REGNUM 25 сентября в Швеции стартовала регистрация на сдачу вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. С 7 часов утра по местному времени в электронную очередь выстроились более 20 000 человек, чтобы получить свое место для сдачи желанного теста. Однако не всем это удастся. Об этом 25 сентября сообщила газета Dagens Nyheter.

Чтобы справиться с огромным потоком желающих пройти тестирование Совет по вопросам высшего образования Швеции принял решение принимать заявки электронно. Как поясняет Карин Андрен в пресс-службе ведомства, система разыгрывает номера для регистрации всем, кто находится в цифровой приемной, независимо от того, когда они туда вошли.

«В 08:00 часов утра в очереди находилось 22 700 человек, но это не значит, что все в очереди могут зарегистрироваться», — объяснила Андрен.

Дело в том, что место в очереди не означает наличие гарантированного места для прохождения теста. В этом году в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции разрешается пройти тест только тем, у кого нет действительных результатов теста в течение последних восьми лет. Регистрация также не будет завершена, пока заявитель не оплатит регистрационный сбор в размере 450 шведских крон (€42).