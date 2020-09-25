Ростов-на-Дону, , 11:07 — REGNUM В Ростовской области с начала пандемии проведено свыше 654 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 25 сентября.

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За истекшие сутки донские специалисты провели 6 тыс. 350 исследований. За весь период пандемии обработано более 654 тыс. тестов.

В настоящее время охват населения Ростовской области тестированием на коронавирус методом ПЦР на 100 тыс. населения достиг показателя в 163,51.