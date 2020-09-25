Стокгольм, , 11:11 — REGNUM В столице Швеции полицейские отложили заявку сторонников датской националистической партии «Жесткий курс» на проведение акции в пяти разных местах в Стокгольме, целью которых являлось публичное сожжение Коранов. Однако вопрос остается открытым, так как заявителям все же были предоставлены возможность и время для подачи апелляции. Об этом в статье от 25 сентября сообщила журналистка Dagens Nyheter Йозефина Хёкерберг.

«Все счастливы, что все кончено. Сожжения Корана и ожидаемых в пригороде беспорядков не произошло. Но что будет дальше? Все началось с подачи заявления на проведение акции со словами: «Мы хотим сжечь Коран в пяти шведских гетто и унизить религию ислама и пророка Мухаммеда.» Отправителем данного документа была датская правая экстремистская партия «Жесткий курс», которая стоит за сожжением Корана в Русенгорде (Мальмё), что привело к бурным протестам и беспорядкам. Во время беспорядков те, кто отреагировал на сожжение Корана, устроили столкновения с полицейскими и спасателями, зажигали автомобильные покрышки и бросали камни. Теперь все опасались такого же развития событий уже в Стокгольме, — но на этот раз в пяти разных местах вместо одного. Юридическая обработка заявки была отложена. Еще за два дня до запланированной демонстрации официального решения принято не было, хотя заявителю предоставили время для подачи апелляции», — пишет Хёкерберг.