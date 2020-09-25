Москва, , 11:06 — REGNUM Рост числа выявленных случаев коронавируса в России связан с рядом факторов. Об этом агентству РИА Новости заявил российский ученый, директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, рост связан с увеличением транспортных потоков, нехваткой витамина D в организме людей и «большей восприимчивостью [к вирусам] осенью».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России за сутки с 24 на 25 сентября выявили 7212 новых случаев коронавируса.